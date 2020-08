Neue Hitzewelle hat Mallorca mit Macht erreicht

Eine neue Hitzewelle hat Mallorca erreicht. Für den Dienstag gilt deswegen im Westen, Nordwesten, Süden und in der Mitte der Insel wegen Höchstwerten um 37 Grad die Warnstufe Gelb. Laut dem Wetterdienst Aemet bleibt es mindestens am Mittwoch genauso heiß, bevor die Sommerwerte danach wieder auf ein normales Niveau um 31 Grad sinken.

Während der kurzen Hitzewelle frischt der aus östlichen und südlichen Richtungen wehende warme bis heiße Wind mitunter gehörig auf.

Die Sonne scheint die ganze Zeit über ungestört vom Himmel. Nachts ist es ebenfalls wolkenfrei, weshalb das Naturschaupiel des Perseiden-Regens sehr klar am Himmel zu beobachten ist. Das Meerwasser hat vieleorts mit 28 bereits Badewannentemperatur erreicht. In der flachen Bucht von pollença kratzt es bereits an der 30-Grad-Marke. (it)