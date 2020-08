Polizei geht auf Mallorca gegen internationale Taschendiebes-Bande vor

Die spanische Nationalpolizei hat auf Mallorca am frühen Dienstagmorgen eine groß angelegte Aktion gegen eine international operierende Taschendieb-Bande gestartet. Zeitgleich drangen sie in Palma in mehr als zehn Wohnungen, Geschäfte und Garagen ein, wie offiziell mitgeteilt wurde. Sogar ein Zwei-Sterne-Hotel war darunter.

Bei den betroffenen Vororten handelt es sich um S'Arenal, La Vileta, Coll d'en Rabassa und Son Ferriol. Auch in der Aragón-Straße und der Joan-Miró-Straße schlugen die Beamten zu.

Zum Einsatz kamen auch eine Hundestaffe und, der "Condor"-Helikopter. Auch einige Kräfte der Lokalpolizei von Palma waren hinzugezogen worden.

Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora erfuhr, handelt es sich um eine rumänische Bande, die von Palma aus operiert und auch auf dem spanischen Festland und in anderen europäischen Städten aktiv sein soll. (it)