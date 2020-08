Tot aufgefundenes Paar von Esporles gibt Polizei Rätsel auf

Die Ermittler vermuten hinter dem Tod eines Ehepaars in Esporles im Nordwesten von Mallorca ein von beiden abgesprochenes Ritual. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora aus Polizeikreisen erfuhr, wurde in dem Haus, wo die Leichen gefunden worden waren, ein Schreiben entdeckt, in dem unter anderem von Sternenkonstellationen die Rede war.

Außerdem fanden sie das Gebäude in einem sehr sauberen Zustand vor, Gewalteinwirkung bei den Toten wurde nicht festgestellt. Die Leichen waren beide bekleidet, die Frau lag in eine Decke gehüllt auf einem Bett. Der Mann befand sich tot auf der Treppe. In dem zweistöckigen Gebäude wurden weder Möbel noch ein Fernseher noch ein Radio entdeckt. Neben der Leiche der Frau wurde ein Behälter mit einer Flüssigkeit gefunden.

Das Ehepaar galt in dem Ort als zurückhaltend und kontaktscheu, die Leichen waren in der vergangenen Woche entdeckt worden. (it)