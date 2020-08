Urlauber überwältigen Dieb an der Playa de Palma

Zwei Touristen haben an der Playa de Palma auf Mallorca drei Tage nach einem Diebstahl den Täter wiedererkannt und ihn überwältigt. Die Franzosen waren nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Samstagmittag am Strand bestohlen worden, als sie im Meer badeten.

Am Dienstag sahen die Urlauber – es handelt sich um ein Paar – den Kriminellen in der Nähe des Tatorts wieder, nämlich in der Cartago-Straße. Sie warfen sich auf den Rumänen und konnte ihn so lange festhalten, bis zwei Polizisten in Zivilkleidung auftauchten. Der Täter wurde festgenommen.

Die Ordnungshüter erkannten den Dieb sofort, weil er ihnen bekannt war. Er war in den vergangenen Wochen fünfmal wegen Diebstählen festgenommen worden. (it)