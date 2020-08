Lokalunternehmer verlangen Umbenennung von Punta Ballena

Lokalunternehmer wollen die Umbenennung der wegen Sauf- und Partyexzessen in den vergangenen Jahren in Verruf geratenen Vergnügungszone von Magaluf im Südwesten von Mallorca erreichen. Punta Ballena müsse anders heißen, forderten sie am Dienstag bei einer Sitzung im Rathaus von Calvià.

Man wolle das schlechte Image loswerden, sagte der Chef des Einzelhändlerverbandes in dem britischen Urlauberdorado, Juan Rodríguez. Er forderte zudem kommunale Hilfen. Momentan sind die Lokale in den drei Straßen, aus denen Punta Ballena besteht, geschlossen, um Menschenansammlungen zu verhindern.

Unterdessen verurteilten die Lokalunternehmer Drohungen gegen Lokalpolitiker, die in den vergangenen Tagen von Unbekannten geäußert worden waren. Besonders die für Punta Ballena zuständige Dezernentin Nati Francés war wiederholt übel beschimpft worden. (it)