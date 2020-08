Auch das "Deutsche Eck" an der Playa de Palma ist wieder offen

Nach dem Restaurant "Pancho" im Bierkönig-Komplex und dem Lokal "Las Palmeras" in der Bierstraße hat jetzt auch das "Deutsche Eck" an der Playa de Palma wieder seine Pforten geöffnet. Betreiber Michael Bohrmann verlegte den Eingang kurzerhand auf die von der Bierstraße abzweigende Llaut-Straße, die vom Schließungsdekret der Balearen-Regierung nicht betroffen ist.

Die Besitzer der beiden anderen Gastbetriebe waren bereits vorher auf die Idee gekommen, den Eingang zu verlegen und so im völlig legalen Bereich zu agieren.

Am Mittwoch sei sein Lokal von der Polizei kontriolliert worden, so "Eck-"Betreiber Bohrmann gegenüber MM. "Jetzt haben wir wieder ganz normal geöffnet. Aber was heißt in diesen Tagen schon normal. Mit kleiner Karte und begrenzter Auslastung wollen wir einfach nur unsere Kunden glücklich machen und den urlaubern hier eine schöne Zeit bereiten. Das darf doch nicht so schwer sein."

Im Juli hatte die Regional-Regierung die Lokale in der Schinken- und Bierstraße geschlossen, nachdem sich dort für Coronazeiten zu große Menschenansammlungen gebildet hatten. (cze/it)