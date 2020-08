Lastwagen blockiert Landstraße auf Mallorca

Ein Unfall mit schweren Folgen für den Straßenverkehr auf Mallorca: Ein Sattelschlepper kam auf der Landstraße von Palma nach Valldemossa von der Fahrbahn ab.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen. Der Lkw hing fest und blockierte die Fahrbahn, so dass es zu langen Autoschlangen in beiden Richtungen kam. Manche Autofahrer versuchten, per Umweg über Esporles nach Valldemossa zu kommen oder von Valldemossa nach Palma. Auch hier kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund der Größe des Lastwagens dauerte es Stunden, bis dieser von der Straße entfernt war und der Verkehr wieder fließen konnte.