Berlin erklärt Spanien zum Corona-Risikogebiet

Die deutsche Bundesregierung hat ganz Spanien (mit Ausnahme der Kanarischen Inseln) zum Corona-Risikogebiet erklärt. Auch Mallorca und die Nachbarinseln sind davon betroffen. Die Entscheidung wurde bereits auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts veröffentlicht. Grund sind die in den vergangenen Tagen deutlich gestiegenen Corona-Neuinfektionen in dem Mittelmeerland.

Alleine am Freitag wurden in Spanien mehr als 2900 neue Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 58,17 pro 100.000 Einwohner und damit 8,17 Punkte über dem vom Robert-Koch-Institut als kritische Marke festgelegten Wert von 50, was schließlich zu der "veränderten Risikoeinschätzung" geführt habe.

Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber jetzt eine Testpflicht auf das Coronavirus greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Dieses Tests können entweder an einem Corona-Testzentrum direkt am Flughafen oder beim Hausarzt gemacht werden.

Mittlerweile warnt auch das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen Reisen nach Spanien und Mallorca. Die ersten Pauschalurlauber sollen in den kommenden Tagen zurück nach Deutschland geflogen werden. Zukünftige Reisen werden vermutlich vorerst abgesagt. (cze)

aktualisiert umd 20:11