Meerwasser mit Badewannentemperatur auf Mallorca

Das Wetter auf Mallorca gestaltet sich in den kommenden Tagen hochsommerlich, ohne allzu heiß zu werden. Bei Höchsttemperaturen um 31 Grad kommt man nicht zu sehr ins Schwitzen, dazu scheint die Sonne vom stahlblauen Himmel.

Nachts gehen die Werte auf etwa 20 Grad herunter, so dass man besser als in den vergangenen Tagen schlafen kann. Der Wind weht mal schwach, mal gar nicht und mal böig zumeist aus südlichen Richtungen. Eine neue Hitzewelle ist bislang nicht in Sicht.

Das Meerwasser ist vielerorts sehr warm: An der Playa de Muro werden etwa 27 Grad erreicht, in der Bucht von Palma sind es sogar 28 Grad.