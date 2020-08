Jäger sollen wilde Ziegen auf der Finca de Galatzó mit Lassos jagen

Auf dem Gelände der öffentlichen Farm "Finca de Galatzó" im Südwesten von Mallorca werden Jäger künftig mit einer raffinierten Methode versuchen, der dort zu einer Plage gewordenen wilden Ziegen Herr zu werden. Border Collies sollen die lästigen Tiere zunächst in die Enge treiben und sie unter Kontrolle halten, so die zuständige Gemeinde Calvià.

Dann könne der Spezialist diese mit einem Lasso einfangen. Bevor diese neue Methode implementert wird, soll allerdings noch die Zahl der gefräßigen Paarhufer in der beliebten Ausflugsgegend gezählt werden, um festzustellen, ob es wirklich eine Überbevölkerung gibt.

Calvià ist die erste Gemeinde auf Mallorca, die mit Jägern ein Abkommen zur Verminderung der Ziegen-Anzahl geschlossen hat. Die Tiere stoßen vor allem im Sommer nicht selten bis in Dörfer vor, wo sie sich an Pflanzen laben und manchmal sogar in Pools fallen. (it)