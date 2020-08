Guardia Civil löst illegales Fest in Dorf auf Mallorca auf

Zur Gewährleistung der Corona-Sicherheit auf Mallorca greift die Polizei jetzt härter durch, wenn es um illegale Feste geht. Am Sonntagmorgen löste die Guardia Civil eine Party auf dem Gelände einer Privatfinca in der Nähe des Dorfes Sencelles auf. Laut einer Pressemitteilung trafen die Beamten etwa 60 Personen an, Nachbarn hatten sich über den Lärm beschwert.

Der Besitzer des Anwesens namens V. C. R. muss jetzt mit zahlreichen Bußgeldverfahren rechnen. Den Angaben zufolge ist es nicht das erste Mal, dass der Mann eine Großfete organisierte.

Im Juli hatte die Guardia Civil bereits mehrfach solche Ansteckungsfördernden Feste unterbunden, unter anderem in Sa Pobla und in Calvià. Organisatoren drohen Strafen zwischen 30.000 und 300.000 Euro. (it)