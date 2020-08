Kameras überwachen verkehrsberuhigte Zone in Son Servera

Ab Montag, 17. August, setzt Son Servera im Norden von Mallorca seinen Mobilitätsplan um. In diesem Rahmen wird die verkehrsberuhigte Zone erweitert und von Kameras überwacht. Auf der Carrer Major und der Plaça Sant Joan wird der Verkehr eingeschränkt, auf der Carrer Joana Roca wurden Geschwindigkeitsbegrenzer installiert.

Die Polizei will die Bürger am Montag über die Änderungen informieren. Ziel der Maßnahmen ist es, das Zentrum in eine Fußgängerzone zu verwandeln und den örtlichen Handel, die Gastronomie und die Wirtschaft anzukurbeln.

Der verkehrsberuhigte Bereich im Ortszentrum wurde 2016 eingerichtet und nun auf die Straßen Pere Antoni Servera, del Tren und Sant Antoni erweitert. Dieser Bereich wird mit Kameras überwacht. Das Be- und Entladen von Lieferwagen bleibt aber weiterhin möglich.