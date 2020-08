Palmas Edelviertel Son Vida wächst in den vergangenen Jahren deutlich

Son Vida, das Edelviertel von Palma de Mallorca, ist in den vergangenen zehn Jahren viel stärker gewachsen als die meisten anderen "barrios" der Mallorca-Kapitale. Laut offziellen statistischen Angaben der Stadtverwaltung ging die Zahl der dortigen Bewohner um 43,75 Prozent nach oben. Ähnlich deutlich wuchsen nur Es Pillari in der Nähe der Playa de Palma (plus 47,88 Prozent) und das Viertel Estadi Balear (plus 69,90 Prozent).

In Son Vida war in den vergangenen Jahren viel gebaut worden, außerdem wohnen in den Häusern dort immer mehr Bedienstete.

Woanders nahm die Zahl der Einwohner nur unmerklich zu: Das ist in La Calatrava und Son Xigala der Fall. In anderen "barrios" verringerte sich die Zahl der Bewohner deutlich, etwa in Nou LLevant, Génova oder Sant Jaume. (it)