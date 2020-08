Polizisten retten auf Mallorca Schnorchler vor dem Tod im Meer

Beamte der Guardia Civil haben in der zu Santanyí gehörenden und im Südosten von Mallorca gelegenen Cala Marmols am Sonntag einen Schnorchler vor dem Ertrinken gerettet. Der junge Schwimmer habe sich mehr als drei Stunden im Wasser aufgehalten, wurde am Montag offiziell gemeldet.

Ein Mann, der auf die Habseligkeiten des Schorchlers aufgepasst hatte, hatte am Sonntagnachmittag den Notruf 112 verständigt.

Die Guardia Civil setzte unter anderem einen Helikopter zur Suche des Schnorchlers ein. Die Polizisten fanden ihn geschwächt im Wasser schwimmend, er konnte sich nicht zum Ufer bewegen. Ein Ordnungshüter sprang ins Meer und holte den Mann zum Ufer. In dem Helikopter wurde er zum Krankenhaus Son Espases gebracht. (it)