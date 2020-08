TV-Tipp: Urlaub auf Mallorca und Corona

Das Redaktionsteam von „Kritisch reisen” widmet sich in mehreren Sendungen der Frage, wie Urlaub in Coronazeiten aussieht. Am Mittwoch, 19. August, ist Mallorca an der Reihe (22.15 Uhr, WDR).

Das (bekannte) Fazit: Im Corona-Sommer 2020 ist alles anders. An den Stränden sieht man weniger ausländische Touristen, und Kreuzfahrtschiffe kommen zurzeit gar nicht mehr. An der Kathedrale von Palma, vergangenes Jahr noch ein Hotspot des Massentourismus, kann man heute ungestört flanieren.

Die Natur profitiert in einigen Bereichen von diesem plötzlichen Wandel, aber für viele Einheimische zeichnet sich eine wirtschaftliche Katastrophe ab ...