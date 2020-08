Diese drei Hotels auf Mallorca sind die beliebtesten bei Tripadvisor

Die User der Bewertungsplattform Tripadvisor haben drei Hotels auf Mallorca zu den besten 25 in Spanien gewählt. Sie bekommen die einmal pro Jahr vergebenen Travellers-Choice-Preise.

Das kleine Hotel Hoposa Pollentia in Port de Pollença eroberte nach Medienberichten den zweiten Rang. Von dem betont boheme-mäßig daherkommenden Haus aus bieten sich gute Ausblicke auf die Bucht.

Auf Platz zehn befindet sich das blütenweiße Hotel Illa d'Or, das ebenfalls in Port de Pollença liegt. Dieses ehrwürdige Haus im Kolonialstil gibt es schon seit den 30er-Jahren, hier steigen vor allem betuchte Briten ab. Die Kunden würdigen in der Regel das professionell-freundliche Verhalten des Personals.

Platz 21 ging an das in Palma liegende Nakar-Boutique-Hotel. Die Herberge in der Jaime-III-Straße verfügt über einen der schönsten Dachpools der Stadt, gelobt wird vor allem das Restaurant des Kochs Miquel Calent. (it)