Spektakulärer Zusammenstoß von Lkw und Lieferwagen auf Mallorca

In der Nähe des Dorfes Costitx in der Mitte von Mallorca hat es am Dienstag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein großer Lkw und ein Lieferwagen krachten gegen 9 Uhr morgens ineinander, das erstgenannte Fahrzeug stürzte um.

Der Fahrer des Lastwagens musste mit schweren Verletzungen ins Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich an der Abzweigung der Ma-3240, die die Orte Inca und Sineu miteinander verbindet. Der Lkw war ordnungsgemäß, aber schnell auf der Landstraße unterwegs, als das andere Fahrzeug aus Costitx kommend herauffuhr. Nach dem Zusammenstoß rollte der Lastwagen noch einige Meter auf zwei Rädern, bis er auf die Seite kippte. (it)