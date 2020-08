Sunset-Market in Puerto Portals nur noch bis Donnerstag

Der bekannte Sunset-Market im Yachthafen Puerto Portals im Südwesten von Mallorca geht in seine Endphase. Am Mittwoch und Donnerstag kann er letztmalig ab jeweils 18 Uhr in diesem Sommer besucht werden, wie mitgeteilt wurde.

Erstmals über die Bühne gegangen war der Markt in diesem Jahr am 22. Juli. Nach Angaben des Hafens besuchten ihn viele Einheimische und Ausländer.

Neu ist in diesem Jahr, dass die 20 Stände sich weiter auseinander befinden, um die Corona-Sicherheit zu garantieren. Sie stehen nicht nur auf dem zentralen Boulevard, sondern auch woanders im Hafen.

Das Livemusik-Programm deckt unterschiedliche Stilrichtungen wie Jazz, Blues, Rock, Flamenco und Swing ab. Es treten die mallorquinischen Gruppen Honolili und Monkey Doo auf.