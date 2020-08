Neue Hitzewelle auf Mallorca intensiver und länger als gedacht

Die erneute Hitzewelle auf Mallorca wird extremer ausfallen und länger dauern. Die Warnstufe Gelb wird bei Temperaturen bis 38 Grad auch noch am Samstag beibehalten, wie der Wetterdienst Aemet mitteilte.

Seit Donnerstag strömt viel heiße Sahara-Luft auf die Insel, die die Temperaturen nach oben treibt. Auch nachts bleibt es mit 23 Grad sehr warm, die Luftfeuchtigkeit wird hoch sein. Die Werte liegen in etwa um fünf Grad über denen, die in dieser Jahreszeit üblich sind.

Am Sonntag soll der Wind auf Nord drehen, was die Höchsttemperaturen auf erträgliche 30 Grad herunterdrückt. (it)