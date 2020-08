Mann dringt in Playa-de-Palma-Bar ein und greift Gäste an

In einer Bar an der Playa de Palma auf Mallorca hat sich jüngst ein gewalttätiger Zwischenfall ereignet. Ein Mann betrat das bekannte Lokal in der Verdaguer-Straße und attackierte eine Frau. Nach Polizeiangaben war der 31-jährige Marokkaner niemandem bekannt.

Einen Tag später betrat der Mann um 8.30 Uhr morgens erneut das gleiche Lokal und bedrohte einen Mann, der dort mit seinem Sohn saß, mit dem Tod. Dann stürzte er sich mit einer Flasche auf die beiden Gäste. Zwei Afrikaner halfen den Attackierten.

Der Angreifer wurde niedergerungen und später von herbeigeeilten Polizisten festgenommen. Wie später bekannt wurde, trug der Mann zwei 20 Zentimeter lange Messer bei sich. (it)