Liegenstreit in Port de Pollença droht zu eskalieren

In Port de Pollença auf Mallorca gibt es mächtig Ärger um den Strandliegenverleih. Hintergrund ist, dass die für die Strände zuständige Küstenbehörde der Balearen ("Costas") in den vergangenen Wochen haufenweise Bußgelder an die Strandliegenverleiher und die Betreiber der Gastro-Buden an den Playas verschickt hat.

Die Behörde wirft den Lizenznehmern vor, ihre Aktivitäten begonnen zu haben, ohne einen entsprechenden Bescheid von Costas erhalten zu haben. Die Gastronomen entgegnen, sie hätten wochenlang versucht, das Amt zu kontaktieren, aber nie eine Antwort erhalten.

Hintergrund ist, dass die Lizenzen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie erstmals direkt von der Küstenbehörde an die Liegenverleiher und Restaurantbetreiber vergeben wurden. Bisher lief das über das Rathaus, was offenbar besser klappte. (cze)