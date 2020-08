Neues Corona-Zentrum auf Mallorca nimmt Betrieb auf

Das neue Corona-Zentrum auf Mallorca hat an diesem Montag den Betrieb aufgenommen. Das hat die Balearen-Regierung in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Die Einsatzzentrale befindet sich im Gewerbegebiet Can Valero unweit der Redaktion des Mallorca Magazins.

Von dort aus sollen Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde Personen telefonisch beraten, die Ergebnisse von PCR-Tests mitteilen und Infektionsketten nachverfolgen. Noch in dieser Woche soll der Umzug aller Angestellten erfolgen. Bisher arbeiteten diese vom Gesundheitsamt in Palmas Meeresstadtteil El Molinar aus.

Insgesamt arbeiten nach Angaben der Inselregierung derzeit 190 Personen für das Corona-Zentrum.