So will die Balearen-Regierung die Virusverbreitung eindämmen

Die Balearen-Regierung plant weitere Restriktionen auf Mallorca und den Nachbarinseln, sollte sich die Kurve der Corona-Pandemie weiter entwickeln wie in den vergangenen Wochen. Das meldet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Montag. "Unser Gesundheitswesen ist nicht gefährdet", sagte der Leiter des balearischen Corona-Stabs, Javier Arranz. "Wir wollen aber auch nicht, dass das irgendwann der Fall ist."

Deswegen müsse man, sollten die Zahlen weiter steigen, Katalonien oder andere spanischen Regionen zum Vorbild nehmen und das soziale Leben, wenn es sein muss, einschränken. In der Region um Barcelona dürfen sich seit Montag nur noch maximal zehn Personen eines Familien- oder Freundeskreises treffen, egal ob im öffentlichen Raum, in Restaurants oder im privaten Umfeld. In der Region Murcia wurde diese Obergrenze sogar auf sechs heruntergesetzt.

Arranz machte aber auch deutlich, dass es wenig Sinn machen würde, die Mobilität der Bürger einzuschränken. Vielmehr müsse man große Zusammenkünfte vermeiden und auf Hygieneregeln achten. So sollten zum Beispiel auch dann Masken getragen werden, wenn sich Freunde in einem Lokal oder auf einer Café-Terrasse treffen, so Arranz. "Zum Essen und trinken dürfen sie natürlich abgenommen werden." Der Aufenthalt in einem Gastro-Betrieb solle aber kein Freibrief sein, um stundenlang ohne Abstände oder Masken zu plaudern, so der Experte.

Allerdings wolle man noch einige Tage warten, ehe man der Regierung neue Maßnahmen empfiehlt. Zunächst wolle man sehen, ob die Entscheidungen der vergangenen Woche (Rauchverbot im Freien, Schließung von Diskos und Bars) fruchten. "So etwas weiß man immer frühestens 14 Tage nach dem Inkrafttreten solcher Regeln", so Arranz.

Ob sich die Inseln in einer zweiten Pandemie-Welle befinden? "Das kann man so sagen", meinte Arranz am Montag. Diese sei jedoch nicht vergleichbar mit der Situation im Winter. "Wir testen viel mehr". Allerdings sei übers Wochenende ein deutlicher Anstieg an Personen, die sich wegen des Coronavirus im Krankenhaus behandeln lassen müssen, verzeichnet worden.

Die Gesundheitsbehörden meldeten an diesem Montag 352 neue Fälle seit Freitag, gleichzeitig wurden aber 526 Menschen als geheilt registriert, weshalb sich die Zahl der aktiven Infektionen auf den Balearen von 1741 auf 1567 reduzierte.