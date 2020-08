Strandtipp: Die Katzen-Bucht ist für Hundehalter perfekt

Trotz ihres Namens Cala des Gats (Katzenbucht) kommen an dem Strand Hund und Herrchen auf ihre Kosten. Die Bucht im Südwesten von Mallorca ist einer von zwei Hundestränden der Gemeinde Calvià.

Der Zugang ist nicht ganz einfach, lässt sich aber gut mit einer Gassirunde verbinden. Besucher fahren in Costa de la Calma auf die Calle de Bella Vista, gegenüber der Hausnummer 159A (Gebäude Aurora) führt eine Treppe zur Bucht hinab. Fahrzeuge können an der Straße abgestellt werden. Der Zugang ist auch über die Felsen entlang der Küste vom benachbarten Strand Es Castellot aus möglich.

Die Cala des Gats ist steinig, doch wenn man einen halben Meter ins Wasser läuft, erreicht der Badende feinen Sandgrund. In der Bucht lässt es sich gut schnorcheln und der Strand ist nur wenig besucht. Sonnenliegen oder einen Kiosk gibt es nicht. Mülleimer befinden sich oben an der Straße.

Die Hundestrände in Calvià sind von 8 bis 20 Uhr zugänglich. Die Tiere müssen gechipt und geimpft sein. Am Strand müssen die Hinterlassenschaften der Vierbeiner aufgesammelt werden und Kampfhunde bekommen einen Maulkorb angelegt. Seit 2006 ist es in Calvià verboten, Hunde mit an den Strand zu nehmen. Die Ausnahmen bilden seit 2016 die Cala des Gats sowie Son Punta Marroig (Palmanova). (cls)