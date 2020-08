Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Unterstützer verurteilt

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Cala Rajada im Sommer 2019 ist ein Unterstützer der Tatverdächtigen in Bad Hersfeld in Essen verurteilt worden. Es wurde als erwiesen angesehen, dass der Mann das 18-jährige mutmaßliche Opfer als "Schlampe" beleidigt hatte.

Die Tat hatte seinerzeit für Aufsehen gesorgt. Vier junge Männer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg waren auf Mallorca festgenommen worden.

Die Prozessbeteiligten einigten sich nach deutschen Medienberichten auf folgende Lösung: Das Verfahren wird eingestellt, wenn der 19-jährige Schüler innerhalb von drei Wochen einen Aufsatz schreibt, in dem er den Aufbau von Gericht und Staatsanwaltschaft und die Bedeutung des Paragrafen 185 (Beleidigung) erläutert.

Zwei der am Flughafen Festgenommenen waren nach Vernehmungen gleich wieder freigelassen worden, zwei weitere Männer blieben in Untersuchungshaft. Einer von ihnen kam im September 2019 frei, der letzte vor einigen Wochen. (it)