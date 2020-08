Erst Hitze, dann Gewitter und Temperaturrückgang

Auch auf Mallorca nähert sich das Ende des Sommers in großen Schritten. Bereits in den vergangenen Tagen waren vor allem die Morgen- und Nachttemperaturen sehr erträglich und lagen deutlich unter den Werten, die noch vor einer Woche gemessen wurden.

In den kommenden Tagen stellt sich das Inselwetter gemäß dem staatlichen spanischen Wetteramt Aemet wie folgt dar: Noch bis Freitag wird es tagsüber kräftig heiß. In der Bucht von Palma werden Temperaturen bis 32 Grad gemessen, in der Inselmitte kann das Thermometer auf bis zu 35 Grad klettern, an der Nord- und Ostküste werden ebenfalls bis zu 35 Grad gemessen. Nachts inselweit um 21 Grad.

Bereits am Freitag machen sich erste Wolken breit, allerdings werden immer noch Top-Werte von bis zu 36 Grad in der Bucht von Pollença, 31 Grad in Felanitx und ebenfalls 31 Grad in Peguera erwartet. Ab Samstag ziehen dann Schauer und Gewitter über Mallorca, die einen ordentlichen Temperatursturz einleiten und sich bis Sonntagnachmittag halten können.

Es werden dann tagsüber nur noch maximal 25 bis 29 Grad gemessen, am Sonntag 26 bis 28 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf Werte zwischen 15 und 18 Grad. Mit Beginn der neuen Woche setzt sich wieder die Sonne durch. Die Wassertemperatur rund um die Insel beträgt derzeit 27 bis 28 Grad. (cze)