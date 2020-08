Influencerin moniert zu hohe Preise in Chiringuito nahe Es-Trenc-Strand

Eine in Spanien überregional bekannte sogenannte Influencerin hat die angeblich hohen Preise in einem Chiringuito in der Nähe des beliebten Es-Trenc-Strandes auf Mallorca moniert.

Die Instagramerin Miss Caffeína veröffentlichte jüngst auf ihrem Account eine Rechnung von über 40 Euro für fünf Getränke, eine Tortilla und ein Pa amb Oli. Hinzu kam eine ihrer Ansicht nach gepfefferte Parkplatz-Rechnung. Die Influencerin bemängelte auch eine unfreundliche Behandlung durch das Personal.

Angeblich überhöhte Rechnungen auch von anderen Lokalen auf Mallorca werden in den sozialen Netzwerken immer wieder publiziert. Im vergangenen Jahr war ein Lokal an der Plaça d'Espanya deswegen wiederholt in die Schlagzeilen geraten. (it)