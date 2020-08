Wetterumschwung mit Warnstufe Gelb auf Mallorca am Samstag

Auf Mallorca wird das Wetter wieder angenehmer. Nach tagelanger drückender Hitze bei Werten immer über 30 Grad bringt am Samstag Regen einen Rückgang der Temperaturen. Nur noch 29 Grad werden erwartet, im Nordwesten, Süden, Westen und Norden der Insel gilt dann wegen hohen Seegangs und Niederschlägen die Warnstufe Gelb.

Das feuchte Intermezzo hört bereits am späten Samtagnachmittag auf. Am Sonntag lässt sich den Meteorologen von Aemet zufolge wieder die Sonne blicken, das aber bei Temperaturen nur noch im Bereich von 26 Grad am Tag und 19 Grad nachts.

So soll es auch in der kommenden Woche erstmal weitergehen, eine erneute Hitzewelle ist nicht in Sicht. (it)