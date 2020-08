Wo seit 2017 die meisten illegalen Gebäude auf Mallorca abgerissen wurden

Der Inselrat von Mallorca hat in dreieinhalb Jahren 346 illegale Bauten abreißen lassen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Statistik der Agentur zur Verteidigung des Territoriums hervor, die der Behörde zugeordnet ist. In den Jahren nahmen die Entfernungsmaßnahmen stetig zu: Waren es 2017 noch 81 Bauten auf Mallorca, so wurden ein Jahr später 97 abgerissen und 2019 124.

Was die Orte anbelangt, so nimmt Algaida mit 64 Abrissen mit Abstand die Spitzenposition ein. Auf den nachfolgenden Plätzen folgen Marratxí (39), Felanitx (23), Montuïri (19) und Selva (14).

Am wenigsten abgerissen wurde in Deià, Estellencs, Fornalutx, Maria de la Salut und Sant Llorenç. (it)