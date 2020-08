Ertrinkungsdrama an Strand auf Mallorca mit einem Toten

Nachdem er einen Mann aus dem Meer vor dem Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma de Mallorca geborgen hatte, ist ein 65-Jähriger dortselbst ertrunken. Das Drama ereignete sich laut der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Donnerstag gegen 16 Uhr.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen marokkanischen Staatsangehörigen. Hilfskräfte fanden ihn leblos im Wasser liegend. Wiederbelebungsversuche schlugen fehl.

Der Strand von Can Pere Antoni ist der am leichtesten zugängliche vom Zentrum von Palma aus. Er ist bei Einwohnern der angrenzenden Viertel sehr beliebt, muss aber wegen Fäkaleinleitungen immer mal wieder geschlossen werden. Touristen finden sich dort weniger. (it)