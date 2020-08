Aktive Corona-Infektionen auf Mallorca am Freitag gesunken

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen auf Mallorca ist nach einer längeren Phase des Anstiegs an diesem Freitag wieder gesunken, und zwar von 2545 auf 2506. Die Balearen-Regierung hat 183 neue Fälle gemeldet, eine deutlich geringere Zahl als an den vergangenen Tagen. 223 Infizierte wurden in den vergangenen 24 Stunden als geheilt registriert.

Insgesamt haben sich bisher 7555 Menschen auf Mallorca und den Nachbarinseln mit SARS-CoV-2 infiziert. Wegen eines weiteren an diesem Freitag gemeldeten Todesfall erhöht sich die Zahl der seit Beginn der Pandemie Verstorbenen auf 238.

Derzeit werden auf den Balearen 297 Personen mit Covid-19 in den Krankenhäusern der Autonomen Gemeinschaft behandelt, 43 davon auf der Intensivstation. Insgesamt verfügen die Kliniken des Archipels über knapp 200 Beatmungsbetten.

Die Labore auf den Inseln haben seit Beginn der Pandemie fast 245.000 Proben ausgewertet, davon gut 193.000 PCR-Testst, 11.000 Schnelltests und 40.000 Antikörper-Bluttests. (cze)