Todesfahrerin von Sineu muss doch ins Gefängnis

Der Antrag auf Straferlass der Unfallfahrerin von Sineu ist abgelehnt worden. Die Frau sollte im Februar ihre Haftstrafe antreten, sie war zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Französin hatte 2016 einen Lokalpolizisten totgefahren. Die Verteidigung der Frau hatte Straferlass gefordert, da ihre Mandantin bereits finanzielle Leistungen an die Familie des Todesopfers gezahlt hatte.

Florence C. erfasste am 14. September 2016 den 45-Jährigen, der auf dem Fahrrad unterwegs war, mit ihrem Auto auf der alten Landstraße von Sineu. Dessen minderjähriger Sohn musste den Unfall mitansehen, er erlitt mehrere Prellungen. Die Fahrerin hatte vor dem Unglück in einer Bar in Sineu über längere Zeit hinweg Alkohol konsumiert. (cls)