Unwetter zerstörte 736 Hektar Wald auf Mallorca

Die Windhose, die am Samstag über Mallorca hinwegfegte, hat laut Angaben des balearischen Umweltministeriums 736 Hektar Wald zerstört. Am stärksten ist die Gegend um Puigpunyent, Esporles und Valldemossa betroffen.

Umgestürzte Bäume richteten massive Schäden am Streckennetz des Sóller-Zuges an. Der Betrieb wurde deshalb eingestellt. Das Unternehmen sprach von Reparaturen in Höhe von 200.000 Euro, die nötig seien, um die Schäden zu beheben.

Mitarbeiter des Stromversorgers Endesa installierten unterdessen einen Generator, um die Versorgung in Port des Canonge sicherzustellen. Einige Häuser sind allerdings immer noch ohne Stromanschluss. Auch die Handyverbindungen funktionieren noch nicht überall wieder. (cls)