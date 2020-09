174 neue Corona-Fälle, aber 925 zusätzliche Geheilte auf den Balearen

Das Gesundheitsministerium von Mallorca und den Nachbarinseln hat am Dienstag Corona-Zahlen mitgeteilt, die Hoffnung aufkeimen lassen. Zwar wurden den Angaben zufolge in den vergangenen 24 Stunden 174 neue Ansteckungsfälle registriert, doch die Zahl der zusätzlichen Geheilten ist ungleich höher: Es waren 925, also ein Vielfaches, weshalb nunmehr 5992 Personen die Krankheit überstanden haben. Damit infizierten sich seit dem Beginn der Pandemie 8444 Menschen auf den Inseln mit dem Virus.

Hinzu kommen fünf weitere Tote.

Es liegt nahe, dass ein Teil dieser Krankheits-, Genesenen- und TodesFälle auch andere Zeiträume als die vergangenen 24 Stunden betrifft, also nachgemeldet wurde. Das war in den vergangenen Wochen mehrfach geschehen, was zu Verwirrung und einer verzerrten Wahrnehmung geführt hatte. Momentan sind 2208 Menschen coronakrank, sehr viele davon weisen aber gar keine Symptome auf.

Die Inzidenz liegt derzeit bei 53,59 Erkrankten auf 100.000 Personen, also noch über der vom Robert-Koch-institut tolerierten Grenze. Am Montag hatte sie noch bei 57,16 gelegen.

Auf Mallorca befinden sich 300 Coronakranke in Krankenhäusern, 23 davon allerdings aus sozialen Gründen, weil sie daheim nicht isoliert werden können. 47 Personen liegen derzeit auf Intensivstationen, im Frühling waren es mehr als dreimal so viele gewesen, nämlich 180. (it)