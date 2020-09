Erheblich mehr Kakerlaken in Palma de Mallorca als 2019

In Palma de Mallorca sind in diesem Sommer mehr Kakerlaken als in anderen Jahren unterwegs. Darauf wies die Stadtverwaltung am Dienstag hin. Der Sommer sei halt im Schnitt zwei Grad wärmer, was die Verbreitung der lästigen Insekten begünstige.

Nicht wenige Bürger mussten für viel Geld Kammerjäger eingagieren, um die unangenehmen und zum Teil auffällig groß werdenden bräunlichen Tiere wieder loszuwerden. Laut der Stadt meldeten sich bei der Spezial-Telefonnummer 010 seit Januar bereits mehr Menschen als im gesamten Jahr 2019.

Kakerlaken gehören auf Mallorca anders als in Deutschland zum täglichen Leben. Sie dringen vor allem durch die Kanalisation in Wohnungen ein und vermehren sich dort schnell. Die Insekten gelten als äußerst widerstandsfähig und genügsam. (it)