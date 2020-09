Günstige Preise für Träger von Spezial-Armbändern in Colònia de Sant Jordi

Mit einem Spezialangebot will der auch bei deutschen beliebte Ort Colònia de Sant Jordi im Südwesten von Mallorca den Tourismus anschieben. Die zuständige Gemeinde Ses Salines kreierte ein Armband, das den Trägern Vergünstigungen etwa in Restaurants, aber auch in Geschäften gewährt. Auf dem Utensil steht der Schriftzug #VisitColòniadeSantJordi.

Zurück geht das Armband auf eine Idee des örtlichen Tourismusverbandes. Den ganzen September über gilt das Angebot, ausgegeben werden die Stoffteile in den mehr als 50 Betrieben, die sich angeschlossen haben.

Wer wissen will, wer mitmacht, kann dies nach Angaben der zuständigen Gemeinde Ses Salines bei Instagram erfahren. Nicht nur Urlauber, auch Residenten können von der Möglichkeit Gebrauch machen. (it)