Ein weiterer Traditionsladen macht in Palma de Mallorca zu

Ein weiteres Traditionsgeschäft in Palma de Mallorca schließt seine Pforten. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima hora handelt es sich um den Elektrowarenladen Elèctrica Nyegos. Der befindet sich im Viertel Eixample an der Straßenecke Balmes und Rosselló i Cazador. Noch vor Weihnachten werde Schluss ein.

Hinzu kommt ein weiteres ähnliches Geschäft, das im Kollektivgedächtnis der Palmesaner fest verankert ist: Electrodomèstcs Ses Columnes.

Die Betreiberin von Eléctrica Nyegos sagte zur Begründung ihrer Entscheidung, dass der Markt sich inzwischen ganz woanders bewege und dass die Menschen ein anderes Kaufverhalten zeigten.

In den vergangenen Monaten und Jahren hatte es immer wieder Schließungen von Traditionsgeschäften in Palma gegeben, etwa im Juni die der 1928 gegründeten Bäckerei Forn d'es Reco. (it)