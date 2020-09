Ausländer stirbt bei Motorradunfall nahe Andratx

Erneut ist ein Motorradfahrer bei einem schweren Unfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Auf der Gebirgsstraße Ma-10 zwischen Andratx und Estellencs starb am Donnerstag laut Polizeiangaben ein 58-jähriger Ausländer.

Am Kilometer 98 prallte der Mann, dessen Name mit Stefan O. angegeben wurde, in einer Kurve gegen einen Felsen. Der schwere Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr.

Bereits in den vergangenen Tagen waren bei Motorradunfällen auf Mallorca mehrere Menschen ums Leben gekommen, zuletzt in Palmas Meeresviertel Portitxol . (it)