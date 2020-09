Winzer von Banyalbufar rechnen mit großen Ernteeinbußen

Die Weinanbauterrassen von Banyalbufar im Westen von Mallorca sind durch das schwere Unwetter vom vergangenen Wochenende stark beschädigt geworden. Der Sturm riss nicht nur Trauben von den Reben, sondern zerstörte auch Bewässerungsanlagen und riss Pfosten um.

Die drei Weingüter der Region waren allerdings in unterschiedlichem Ausmaß von den Schäden betroffen. Mit den größten Einbußen rechnet die Weinkellerei Son Vives, Besitzer Toni Darder gibt die diesjährige Ernte praktisch verloren. "Das 'cap de fibló' hat die Rebstöcke direkt am Meer zerstört, viele von ihnen sind kahl. Wir rechnen mit 90 Prozent Ernteeinbußen", sagte er der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Der nahe gelegene Celler Can Picó hat weniger Schäden an den Weinbergen zu beklagen, dafür wurde das Dach der Weinkellerei und angrenzende Kiefernwälder zerstört. Die Genossenschaft Malvasia, die vier Weingüter vertritt, rechnet mit Ernteeinbußen von 50 Prozent. "Wir rechnen in diesem Jahr mit einer Ernte zwischen 3.000 und 3.500 Kilo", sagte Pau Bujosa, Präsident der Genossenschaft, die 1,6 Hektar Weinberge auf fünfzig kleinen Terrassen bewirtschaftet.