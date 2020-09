Zwei Mallorca-Parlamentarier positiv auf Corona getestet

Zwei Abgeordnete der rechtsliberalen Ciudadanos-Partei im Parlament von Mallorca und den Nachbarinseln sind positiv auf Corona getestet worden. Es handelt sich Maxo Benalal und Patricia Guasp. Der erstgenannte Politiker gab sein Ergebnis per Twitter bekannt.

Angesichts dieser Fälle wurde eine für Freitag vorgesehene Sitzung der Wirtschaftskommission abgesagt. Die sollte sich unter anderem um geplante Hotelvergrößerungen kümmern.

Bereits am Beginn der Coronakrise waren im Frühjahr in Spanien mehrere prominente spanische Politiker vom Coronavirus befallen worden, darunter die Ministerpräsidentin der Region Madrid, Isabel Díaz Ayuso, und der Abgeordnete der rechtspopulistischen Vox-Partei im spanischen Parlament, Javier Ortega Smith. (it)