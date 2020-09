Polizisten gehen deutlich robuster gegen Corona-Sünder auf Mallorca vor

Die Lokal- und die National-Polizei ist am Wochenende in Palma de Mallorca massiv und koordiniert gegen Personen vorgegangen, die sich nicht an die geltenden Corona-Regeln gehalten haben. Nach offiziellen Angaben der Stadt wurden etwa 100 Anzeigen erstattet.

Konkret agierte man vor allem nachts im Viertel S'Escorxador und in den Parks Wifi und Plaça Mediterrani. Diese Gegenden gelten als bevorzugte Treffpunkte renitenter Jugendlicher, die maskenlos Trinkgelage feiern. Aber auch bei Tageslicht auf dem Paseo Marítimo gingen Polizisten robust vor. MM beobachtete dort am Sonntag die Maßregelung von Personen, die keine Masken trugen. Im gesamten August waren 555 Anzeigen erstattet worden.

Nachts konzentrierten sich die Ordnungshüter besonders intensiv auf eine Bar in der Straße Patronato Obrero, die als Hotspot von Corona-Sündern gilt.

Seit der letzten August-Woche gelten auf Mallorca und den Nachbarinseln verschärfte Corona-Regeln. Masken müssen etwa jetzt auch auf Uferwegen und Bei der Arbeit getragen werden, das Rauchen im öffentlichen Raum ist generell untersagt. (it)