Manacor will Seegras von Stränden bis Juni nicht entfernen

Die Gemeinde Manacor im Osten von Mallorca will ihre Strände bis zum Juni 2021 nicht vom dort angespülten Seegras befreien. Sie sollen so natürlich wie möglich aussehen, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Nach der Entfernung von Liegen und Schirmen angesichts des kommenden Herbstes will man alles sich selbst überlassen.

Bagger oder sonstige Maschinen dürfen auf den Stränden dem Vorhaben zufolge nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden, etwa nach Stürmen. Unter Wasser wird es verboten sein, Seegras aus dem Boden zu nehmen.

Zu Manacor gehören die Strände Cala Romántica und Cala Varques. (it)