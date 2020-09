Mutter in S'Arenal umgebracht: Minderjähriger muss jahrelang in Heim

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat einen Minderjährigen in das berüchtigte Heim Es Pinaret eingewiesen, der im Mai 2019 in S'Arenal seine Mutter umgebracht hatte. Der Jugendliche muss dort wegen Totschlags sechseinhalb Jahre verbringen.

Er hatte seine 53-jährige Erzeugerin in der gemeinsamen Wohnung mit einem Kissen erstickt und war mitsamt seiner Freundin über Barcelona nach Brüssel geflohen. Nach einem einwöchigen Aufenthalt in einem Hotel wurden beide aus Belgien abgeschoben. Zuvor hatten Polizisten die Leiche der Mutter gefunden. Während der Flucht hoben sie mit der Kreditkarte der Mutter 1206 Euro ab.

Die Freundin des Minderjährigen wurde ebenfalls in das Heim eingewiesen, allerdings nicht im geschlossenen Vollzug. Sie muss dort elf Monate bleiben. Beide Kriminelle müssen zudem Verwandte mit je 6000 Euro entschädigen. (it)