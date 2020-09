Aktuelle Coronazahlen für Mallorca und Spanien

Die Behörden auf den Balearen mahnen zu Ruhe und Besonnenheit. Die jetzigen Fälle seien viel weniger schwerwiegend als im Frühling, so die Regionalregierung. Hinzu kommen erheblich mehr positiv getestete Personen ohne Symptome.

Die Fallzahlen im Einzelnen: Am Mittwoch meldeten die Balearen 329 Neuinfektionen. Sechs weitere Toter sind zu beklagen, die Zahl stieg auf 256.

276 zusätzliche Genesene wurden gemeldet. Das bedeutet, dass 8012 Personen auf den Balearen die Krankheit überstanden haben.

Laut der Balearen-Regierung befanden sich auf Mallorca am Mittwoch 332 Personen wegen einer Ansteckung mit Covid-19 in den Kliniken der Insel, 49 Menschen müssen intensivmedizinisch betreut werden. Zum Vergleich: Im März waren die knapp 180 Intensivbetten der Inseln fast komplett ausgelastet.

Momentan verfügen die Inseln über etwa 1000 Betten für Corona-Kranke und 200 Intensivbetten. Die Höchstzahl der Krankenhauseinlieferungen hatte im April auf den Inseln 592 betragen. Viele Personen, die momentan in Krankenhäusern liegern, befinden sich dort, weil sie zuhause nicht isoliert werden können.

10242 Menschen haben den Angaben vom Montag zufolge sich seit Beginn der Pandemie auf den Balearen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt. Die inzidenz auf 100.000 Menschen lag am Dienstag bei 32,28.

Situation in Spanien: Landesweit waren am Dienstag 3168 Neuinfektionen gemeldet worden, am Montag waren es 2440 gewesen. (it)