Llucmajor lässt Latino-Bar mit zügellosen Gästen in S'Arenal schließen

Auch im zu Llucmajor gehörenden Teil von S'Arenal wird jetzt ein härterer Anti-Corona-Kurs gefahren. Die Gemeinde ordnete am Donnerstag die Schließung einer bekannten Bar innerhalb von 48 Stunden an, wo vor allem dominikanische Einwanderer verkehrt hatten.

Als Grund wurde angegeben, dass es dort nicht die geringsten Anti-Corona-Vorkehrungen gegeben habe. Außerdem sei die Musik auch mitten in der Nacht sehr laut gewesen. Kunden hätten sich laut und anderweitig ungebührlich auf angrenzenden Straßen verhalten, ohne Masken zu tragen.

Das Etablissement hatte nur eine Bar-Lizenz, funktionierte aber laut der Gemeindeverwaltung tatsächlich als Nachtbar. Wegen der gestiegenen Zahl der Corona-Fälle war jedoch das nächtliche Gewerbe auf Mallorca generell geschlossen worden. Den Betreibern des "Pub Dominicano" droht jetzt eine Geldbuße von 13.500 Euro.

Der in Llucmajor gelegene Teil von S'Arenal gilt anders als die anderen Viertel an der Playa de Palma als sozialer Brennpunkt. (it)