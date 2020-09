Der Sommer meldet sich am Wochenende auf Mallorca zurück

Der Spätsommer gibt sich ungeachtet von Unwetterfronten nicht geschlagen auf Mallorca. Das Wochenende wird laut der Vorhersage der Meteorologen von Aemet traumhaft. Die Sonne scheint bereits ab Freitagmittag vom weitgehend wolkenlosen Himmel, es werden wie vor dem Regendurchzug Werte um die 30 Grad erreicht.

Der Wind weht schwach bis manchmal böig aus nordwestlichen Richtungen, nachts gehen die Temperaturen – es ist schließlich nicht mehr Hochsommer – auf Werte unter 20 Grad zurück.

In der kommenden Woche droht aber erneut Ungemach, denn ein neues Unwettertief wird auf der Insel erwartet. Ob es schon am Dienstag oder erst am Mittwoch kommen wird, ist aber noch nicht klar. (it)