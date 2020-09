Can Picafort bekommt keine neue Kläranlage

In Can Picafort im Norden von Mallorca wird es keine neue Kläranlage mit einem Unterwasserauslauf fünf Kilometer vor dem Strand von Son Bauló geben. Darauf einigten sich das Rathaus der Gemeinde Santa Margalida und das balearische Umweltministerium. 15 Jahre lang war über das Vorhaben gestritten worden.

Bisher nutzt die Ortschaft die Kläranlage in Son Bosch, die auf dem Gemeindegebiet von Muro liegt und in welche auch die Abwässer der Siedlungen an der Playa de Muro eingeleitet werden. Dort war es immer wieder zu Problemen gekommen.

Santa Margalidas Bürgermeister Joan Monjo will, dass die künftige Anlage außerhalb des Touristengebiets, in der Gegend von Son Morro, gebaut wird. Monjo plant die Abwässer von Can Picafort nach Santa Margalida zu leiten, damit so dort nach der Aufbereitung zum Bewässern verwendet werden können. Laut Umweltministerium sei das aufgrund des hohen Salzgehaltes des Wassers nicht rentabel. (cls)