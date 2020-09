Guardia Civil räumt besetztes Haus in Banyalbufar

Zwölf Beamte der Guardia Civil haben am Freitag ein besetztes Haus auf Mallorca geräumt. Die Hausbesetzer hatten sich vor acht Monaten in dem Gebäude in Banyalbufar breit gemacht und es von innen verriegelt. Ein Gericht in Palma hatte die Räumung zuvor genehmigt.

Zunächst hatten die "Okupas" das Haus gemietet, dann aber die Zahlungen eingestellt und waren dennoch nicht ausgezogen. Sie hatten zudem Marihuana auf dem Grundstück angebaut. Zwei Männer waren deswegen im Februar festgenommen wurden, kamen dann aber wieder auf freien Fuß und kehrten in das Haus zurück. (cls)