Polizei kontrolliert Zapfenstreich in Palmas Quarantäne-Vierteln

Die Lokal- sowie die Nationalpolizei haben in der Nacht auf Samstag in den Vierteln der Hauptstadt von Mallorca, für die besondere Corona-Schutzmaßnahmen gelten, kontrolliert, dass die nächtliche Ausgangssperre eingehalten wird. Ab 22 Uhr müssen sich die Bewohner von Son Gotleu, Son Canals, Can Capes und Soledat Nord in ihren Wohnungen und Häusern aufhalten.

21.59 Uhr fuhr die Lokalpolizei in den entsprechenden Vierteln von Palma mit Blaulicht durch die Straßen. Um 22.15 Uhr übernahmen die Beamten der Nationalpolizei. Fast alle Anwohner hätten sich an den Zapfenstreich gehalten, heißt es.

In den Gegenden von Son Gotleu, Son Canals, Can Capes und Soledat Nord ist die Infektionsrate von Covid-19 besonders hoch. So hatte das balearische Gesundheitsministerium und Palmas Stadtverwaltung die Vierteln als Schutzmaßnahme abgeriegelt. Die Bewohner dürfen ihre Areale nur noch mit einem wichtigen Grund verlassen ? dazu zählt der Weg zur Arbeit, in die Schule oder zum Arzt. Betroffen sind 23.000 Personen, fünf Prozent der Bevölkerung der Stadt. Die Vorgaben gelten zunächst für zwei Wochen. (cls)