157 neue Corona-Fälle auf den Balearen festgestellt

Die Gesundheitsbehörden auf den Balearen haben am Sonntag insgesamt 157 neue positive Fälle des Coronavirus für Mallorca und die Nachbarinseln gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden ist kein Patient an Covid-19 gestorben, so liegt die Zahl der Todesopfer weiterhin bei 265.

Nach Angaben der Balearen-Regierung gibt es derzeit bis zu 6748 aktive Fälle auf den Inseln. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt somit auf 10.836 seit Ausbruch der Pandemie im März

Seit Samstag wurden 20 Personen aus dem Krankenhaus entlassen und 224 weitere Patienten, die in den Gesundheitszentren behandelt wurden, gelten als geheilt. Allerdings mussten vier Personen in diesem Zeitraum auf die Intensivstation verlegt werden, 66 weitere werden bereits dort behandelt. Sechs Patienten wurden stationär aufgenommen. Zum derzeit Zeitpunkt liegen 326 Menschen mit einer Covid-19-Infektion in einer Klinik auf den Balearen.

In den Seniorenheimen infizierten sich 223 Bewohner und 103 Mitarbeiter. 144 Familienangehörigen von Mitarbeitern im Gesundheitswesen werden aktuell überwacht, hinzukommen 293 weitere Personen, die sich infiziert haben könnten. (cls)